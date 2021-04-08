Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırmaya hazırlanıyor

Rusya'da Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalat kotasının 300 bin tona yükseltilmesini teklif etti.

Rusya'da Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalat kotasının 300 bin tona yükseltilmesini teklif etti.

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının yıllık 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılması teklif edildi.

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Ocak 2021 itibarıyla 250 bin tona yükseltmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay