Rusya Türkiye'den Daha Fazla Domates Almak İstiyor

Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı, yayınladığı bir açıklamada Türkiye'den ithal ettikleri domates miktarını iki katına çıkarmak istediklerini duyurdu.

Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı internet sayfasında yaptığı açıklamada Türkiye'den ithal ettikleri domates miktarını iki katına çıkarmak istediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada 2018 yılında Türkiye'den 50 bin ton domates almayı hedeflemiş olan Rusya'nın 2019 yılında bu rakamı 100 bin tona çıkarmak istediği belirtildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA