Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor - Haberler

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Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor

Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artıracak.

Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artıracak.

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağı belirtildi.

Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, "İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Türkiye, Domates, Rusya, Ekonomi, Haberler

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