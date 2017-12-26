Rusya: Türk Askeri Geçici Olarak Suriye'de Bulunuyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türk askerinin Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin güvenliğini sağlamaya yönelik anlaşma çerçevesinde bu ülkede bulunduğunu ve bunun geçici bir tedbir olduğunu söyledi.
26 Aralık 2017 Salı 14:22
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türk askerinin Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin güvenliğini sağlamaya yönelik anlaşma çerçevesinde bu ülkede bulunduğunu ve bunun geçici bir tedbir olduğunu söyledi.