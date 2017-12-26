Rusya: Türk Askeri Geçici Olarak Suriye'de Bulunuyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türk askerinin Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin güvenliğini sağlamaya yönelik anlaşma çerçevesinde bu ülkede bulunduğunu ve bunun geçici bir tedbir olduğunu söyledi.