Rusya Turizm Ajansı'ndan tur şirketlerine "Türkiye kısıtlamaları nedeniyle oluşan borçları kapatın" tavsiyesi
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Rusya Turizm Ajansı'ndan tur şirketlerine "Türkiye kısıtlamaları nedeniyle oluşan borçları kapatın" tavsiyesi

Rusya Turizm Ajansı'ndan tur şirketlerine 'Türkiye kısıtlamaları nedeniyle oluşan borçları kapatın' tavsiyesi
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Turizm Ajansı (Rosturizm), Rus tur şirketlerine, Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar nedeniyle tatillerini ertelemek zorunda kalan vatandaşlara yönelik borçların kapatılması tavsiyesinde bulundu.

Rusya Turizm Ajansı (Rosturizm), Rus tur şirketlerine, Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar nedeniyle tatillerini ertelemek zorunda kalan vatandaşlara yönelik borçların kapatılması tavsiyesinde bulundu.

Rosturizm'den yapılan yazılı açıklamada, uçuşların tekrar başlamasıyla turistlerin yoğun talep gösterdiği Türkiye tatiline yönelik, ülkedeki tur şirketlerine yönelik tavsiyede bulunulduğu kaydedildi.

Buna göre, Türkiye'ye gidecek turistlerde önceliğin 31 Mart 2020 öncesinde tur satın alan turistlere verilmesi tavsiye edilirken, açıklamada, "Geçen yıl gerçekleştirilemeyen turlar nedeniyle tur şirketlerinin turistlere borcu 44 milyar rubleden 7 milyar rubleye düşürüldü. Bunun 5 milyar rublesi Türkiye'deki tatillere yönelik. Bu nedenle tur şirketlerine öncelikle bu borcu kapatmalarını tavsiye ettik." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'ye yönelik uçuşlar nedeniyle bu yıl da tur şirketlerinin turistlere yönelik borçlarında artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Söz konusu borç miktarı da 40 milyar rubleye ulaştı. Tur şirketlerinin bu yükümlülüklerini hızlı bir şekilde yerine getirmelerini umuyoruz." denildi.

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye ile 15 Nisan'da durdurulan uçuşlar dün itibarıyla tekrar başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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