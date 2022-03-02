Rusya Turizm Ajansı'ndan, "Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere tur satışını durdurun" tavsiyesi - Haberler

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Rusya Turizm Ajansı'ndan, "Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere tur satışını durdurun" tavsiyesi

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya Turizm Ajansı'ndan,

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), tur şirketlerine Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelere tur satışının durdurulması tavsiyesinde bulundu.

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), tur şirketlerine Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelere tur satışının durdurulması tavsiyesinde bulundu.

Rosturizm'den yapılan açıklamada, turistik ve iş amacıyla yurt dışına gitmeyi planlayan Rus vatandaşlarına, Rusya'ya yönelik yaptırım veya kısıtlama uygulayan ülkeleri ziyaret etmemeleri tavsiye edildi.

Seyahat için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkeler önerilen açıklamada, "Rus operatörlere, Karayipler dahil Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere tur satışının durdurmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 40 ülke Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya hava sahasını kapatmış, Rusya da bu uygulamaya söz konusu ülkelere hava sahasını kapatarak cevap vermişti.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Togo Cumhuriyeti, Turizm, Rusya, Rus, Ekonomi, Haberler

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