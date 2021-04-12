Rusya Tur Operatörleri Birliği: Türkiye'ye 533 bin tur satıldı
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Rusya Tur Operatörleri Birliği: Türkiye'ye 533 bin tur satıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Rusya Tur Operatörleri Birliği: Türkiye'ye 533 bin tur satıldı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararını duyurmasının ardından Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, söz konusu dönemde 533 bin tur paketinin satıldığını açıkladı.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararını duyurmasının ardından Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, söz konusu dönemde 533 bin tur paketinin satıldığını açıkladı. ATOR, Rus turizmcilerin zararının büyük olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara ilişkin Moskova'dan yapılan açıklamada, normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi. Konuyla ilgili açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'dan geldi. Golikova, "Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi." dedi.Moskova hükümetinin 1,5 ay süreyle Türkiye'ye uçuşları durdurma kararı hem tatil için Türkiye hayali kuran yüz binlerce Rusya vatandaşını etkiledi, hem de Rus turizmine darbe vurdu. 

533 BİN TUR PAKETİ SATILDI

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, yasak nedeniyle uğranacak zarar konusunda yaptığı açıklamada, uçuş yasağı getirilen 15 Nisan-1 Haziran döneminde 533 bin tur paketinin satıldığını duyururken, söz konusu turlar için 32 milyar ruble (yaklaşık 413,7 milyon dolar) ödendiğini belirtti. Tur satın alanların yüzde 40'ının çocuklu ailelerin oluşturduğu kaydedilirken, binlerce kişinin iptaller nedeniyle ödedikleri paraları geri alabilmek için tur acentalarına başvurduğu kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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