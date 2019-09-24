Rusya tüm büyük spor etkinliklerinden men edilme riskiyle karşı karşıya

24.09.2019 07:24

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) bir laboratuvar veri tabanındaki "çelişkiler" nedeniyle, Rusya'nın tüm büyük spor organizasyonlarından men edilebileceği uyarısında bulundu.

Rusya'ya bu "tutarsızlıkları" açıklaması için üç hafta süre verilirken, bunun olmaması durumunda ülkenin Olimpiyat oyunları ve dünya şampiyonalarından dışlanabileceği belirtildi.

Rusya'nın büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapamama riskiyle de karşı karşıya olduğu kaydedildi.

WADA Uyum Paneli'nden Jonathan Taylor, BBC Spor'a yaptığı açıklamada "Veri silindiğine dair kayıt var. Rus makamlarının açıklamasının ne olduğunu anlamak zorundayız" dedi.

Rusya, devlet destekli doping programı suzlamasıyla aldığı üç yıllık men cezasının ardından, spor müsabakalarına geri dönme koşulu olarak, Moskova'daki bir laboratuvardaki verileri geçen Ocak ayında teslim etmişti.

Ancak WADA İcra Komitesi "tutarsızlıkların" bulunması üzerine, resmi uyum prosedürünün başlatılığını açıkladı.

Taylor, "Şu anda bu bir tez ama uzmanlar şu anki görüşlerini korursa, uyum değerlendirme komitesi Rusya'ya 'uyumsuz' bildirimi yapılmasını tavsiyesi yapar ve cezalar önerir. Kritik uyumsuzluk bulunursa, bu ambargoların başlangıcı olur ve bunlar arasında Rusya'da spor organizasyonu yapılmaması ve Rus sporcuların dünya şampiyonalarına ve Olimpiyatlara katılamaması da olabilir." dedi.

Taylor aynı zamanda, yeni kurallarla WADA'nın bu cezaları verme yetkisi olduğunu, ancak Rusya'nın temyiz etmesi halinde, son kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) vereceğini söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) WADA'nın doping skandalı nedeniyle Rusya'nın Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi tavsiyesini reddetmiş, ancak ülkenin Pyeonchang'taki 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmasını engellemiş, Rus sporcular tarafsız olarak yarışmıştı.

Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) Doha'daki Dünya Şampiyonası'nın başlamasından dönt gün önce, Rusya'nın men edilmesi kararını doğruladı.

Ancak Rusya'nın şimdi, gelecek yılki Tokyo Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası'ndan men edilme riski de bulunuyor.