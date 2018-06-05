Rusya Ticaret Savaşında Doğalgazı Koz Olarak Kullanıyor
ABD Başkanı Trump Avrupa'yı çelik ve alüminyum tarifeleriyle vururken, Rus lider Putin kıtaya daha fazla doğalgaz satışı için ilişkilerini güçlendiriyor.
ABD Başkanı Trump Avrupa'yı çelik ve alüminyum tarifeleriyle vururken, Rus lider Putin kıtaya daha fazla doğalgaz satışı için ilişkilerini güçlendiriyor. ABD'nin tehditlerine rağmen Kuzey Akım 2 boru hattı inşaatı ilerliyor. Bu yıl Gazprom'un Avrupa'ya rekor gaz satışı gerçekleştirmesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com