"Rusya, teknoloji alanında Türkiye ile iş birliğine hazır"

RUSYA Federasyonu Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitlesel İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Viktoroviç Mamonov, DHA'ya yaptığı açıklamada Rusya ile Türkiye'nin birçok önemli proje gerçekleştirdiğini belirterek, "Dijitalleşme alanındaki iş birliğinin geriden gelmesi ise üzücü, bakanlığımız bu sene içerisinde bu boşluğu kararlı bir şekilde dolduracak. Yakın gelecekte teknolojiler ile ilgili Türkiye ile işbirliği yapmayı planlıyoruz" dedi.

"DİJİTALLEŞME ALANINDA İŞ BİRLİĞİNİN GERİDEN GELMESİ ÜZÜCÜ"

Mamonov, "Ankara ile Moskova arasında bugüne kadar geliştirilen en önemli proje nedir?" şeklindeki soruya, "Rusya, Türkiye ile birlikte birçok önemli proje gerçekleştiriyor. Örneğin; Akkuyu Nükleer Santrali, Türk Akımı projesi gibi askeri teknik işbirliği alanlarını parantez dışında tutuyorum. Dijitalleşme alanındaki iş birliğinin geriden gelmesi ise üzücü, bakanlığımız bu sene içerisinde boşluğu kararlı bir şekilde dolduracak. Türk partnerlerimizden iş birliği için öncelikli boşlukları belirleme konusunda yardım bekliyoruz. Bu boşlukların sayısı çok fazla, örneğin akıllı şehir teknolojileri." dedi.

"BAŞARILI KARARLARIMIZI PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Online referandum, elektronik oku, federal ve elektronik hizmetler konusunda büyük tecrübeye sahip olduklarını ifade eden Mamonov,"Örneğin; kimlik kaydından evlilik kaydına kadar her şeyin yapılmasının mümkün olduğu 'Gosuslugi.ru' elektronik portalının 80 milyondan fazla kullanıcısı mevcut. Biz bu başarılı kararlarımızı Türk meslektaşlarımız ile paylaşmaya hazırız. Bu projenin küresel hedefi, Moskova ve Ankara arasındaki daimi iş birliği ve şehir alanını iyileştirmeye ve vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yardımcı olacak başarılı teknolojilerin alışverişidir. İş birliğinin meyvelerini vereceğini ve iş dünyasında da buna benzer iş birliğinin gelişmesine neden olacağını umut ediyorum" diye konuştu.

"ÖNCELİKLERDEN BİRİSİ SİBER GÜVENLİK ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ"

Mamonov, bilgi teknolojileri konusunda Ankara ile Moskova'nın ortak projelerinde öncelikleri ile ilgili ise, "Önceliklerinden birisi hiç şüphesiz siber güvenlik alanındaki işbirliği olacak. Bunu Ankara'nın, Orta Doğu'da oynadığı stratejik rolü dikkate alarak söylüyorum. Türkiye hükümeti hiç şüphesiz, kendi dijital bilgi alanının güvenliğinin sağlanmasına öncelikli önem veriyor. Bu konuda egemen teknolojik platformlardan birisi olan Rusya'nın partnerlerine teklif edeceği şeyler var. Rusya bilgi güvenliği alanında çok fazla şeye ulaştı. Bizim kararlarımız büyük talep ve dünyada güven görüyor. Özellikle bu, kendi dijital egemenliğinin güçlenmesini hedef alan ülkeler arasında gerçekleşiyor. Kararların üreticileri açık kod kullanıyorlar veya partnerlere başlangıç kodunu verdikleri bir sır değil ve bu gönderilen ekipmanların yaşamına müdahale imkanını kaldırıyor. Bildiğiniz gibi, sosyal ağlar alanındaki ulusal çalışmalarımızda da gurur duyuyoruz, ayrıca bu konularda Türk partnerlerimizle iş birliği perspektiflerini görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİLER İLE İLGİLİ TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Akıllı şehir teknolojilerine ayrı önem verdiklerini de kaydeden Mamonov, "Moskova'nın elektronik hükümet, elektronik okul, vatandaşlar için online hizmetler, şehir alanının yenilenmesi teknolojileri dahil olmak üzere kendi başarılarını paylaşabilir. Moskova'da ulaşım alanı için şimdiden akıllı şehir teknolojileri hayata geçirildi. Bunlar trafiği azaltmayı sağlayacak yapay zekaya sahip trafik lambaları, trafik ihlallerini saptayan akıllı kameralar ve mevcut trafik durumu hakkında bilgilendirme sistemidir. Yakın gelecekte bu teknolojiler ile ilgili Türkiye ile iş birliği yapmayı planlıyoruz. Bunların Ankara'da başarıyla hayata geçirilmesini ümit ediyoruz. Ayrıca biz ekoloji, turizm, spor, iş dünyası, kültür konularında, sosyal alanda Ankara ile iş birliği yapacağız. Fakat tüm bunlar bizim Bakanlığımızın yetkilerinden çok daha geniş." şeklinde konuştu.

"BİRÇOK RUS ÜNİVERSİTESİ İLE UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİ PLANLANIYOR"

Mamonov, "İki başkent arasındaki bu iş birliğinde karşılıklı eğitim ve öğrenci değişimi de planlanıyor mu?" şeklindeki soruya, "Bu alanda iş birliğimiz var. Geçen sene örneğin Rusya Sosyal Bilimler Üniversitesi (RGGU) ile Türkiye ile kültür ve eğitim iş birliği hakkında görüşmeler başladı, şu anda programın çalışmaları yürütülüyor. Bunun yanı sıra iki ülke öğrencilerinin sürekli olarak değişimine yönelik birçok Rus üniversitesi ile uzun vadeli iş birliği planlanıyor. Türkiye ile bilgi teknolojileri alanında uzmanların eğitimi konusunda iş birliğini geliştirmekten memnuniyet duyacağız. Ayrıca partnerlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni eğitim programları oluşturmaya hazırız." dedi.

"TİCARET HACMİNİN ARTMASINDA İLGİLİYİZ"

Mamonov son olarak, "İki ülke arasında, ülke liderleri 100 milyar dolarlık ticaret hedefi koydu. Bu imza ticaret hacmine ne kadar katkı sağlayacak?" şeklindeki soruya ise, "İki ülke arasında ticaret hacminin artmasında ilgiliyiz. 2019-2020 yılları iş birliği programının imzalanması hiç şüphesiz ki partnerlik ilişkilerinin güçlenmesini ve teknoloji gibi alanlarda ticaret hacmini yeni düzeye çıkartılmasına yardımcı olacak. Sadece geçen sene bizim ticaret hacmimiz yüzde 14 oranında arttı ve bu, bugün açıklanan hedeflerin ulaşıldığını kanıtlıyor. Bu hedefe ulaşılmasında önemli rolü, ülkelerimizin liderleri tarafından G20 zirvesinde açıklanan yatırım işbirliğini genişletme isteği oynayacak." dedi.

Kaynak: DHA