Rusya Tarım Bakanı Yardımcısı Gromiko'dan Domates Açıklaması

Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Yardımcısı Evgeniy Gromiko, Türkiye'den domates ithalatına ilişkin,"Kısıtlamaların kaldırılması kararı hükümet ve bakanlar kurulu kararı. Ama Rusya Tarım Bakanlığı olarak, bunların kaldırılması yönünde teknik yönden bir engel bulunmadığına dair görüşümüzü, dönüşümüzde hükümetimize ileteceğiz" dedi.



Gromiko, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen, Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı'nın ardından Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezinde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nı (YÖREX) ziyaret etti.



ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır tarafından karşılanan ve sıkma portakal suyu ile turunç reçeli ikram edilen Gromiko, yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.



Gazetecilerin, Rusya'nın Türkiye'den ne zaman domates ithal etmeye başlayacağına ilişkin sorusu üzerine Gromiko, "Bugün önemli görüşmeler yaptık, hangi istikamette çalışmalar yapmamız gerektiğini gerek Rus gerek Türk tarafı olarak biliyoruz. Engelleri aşmak için ne tür çalışma yapmamız gerektiği konusunda verimli bir toplantı düzenledik. Kısıtlamaların kaldırılması kararı hükümet ve bakanlar kurulu kararı. Ama Rusya Tarım Bakanlığı olarak, bunların kaldırılması yönünde teknik yönden bir engel bulunmadığına dair görüşümüzü, dönüşümüzde hükümetimize ileteceğiz." diye konuştu.



"Rusya'ya 3 milyar liralık sera yatırımı yapıldı"



Rusya'daki sera yatırımlarına da değinen Gromiko, son on yıl içinde bu alanda 3 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını ifade etti.



Ülkede iklim koşulları nedeniyle seracılığın maliyetli olduğunu dile getiren Gromiko, şunları kaydetti:



"Olabildiğince kendi üreticimizi de korumak için gayret gösteriyoruz. Rusya bir milyar dolar civarında yurt dışından meyve sebze ithalatı gerçekleştiriyor. Biz Türk partnerlerimizle iş birliğine hazırız. Burada temel konu gıda güvenliğinin temin edilmesi, yani üretiminden tüketiciye ulaşana kadar bu tedarik zincirinde ürünlerin sağlıklı olduğunun takip edilebilmesi önem taşıyor."



Rusya'da üretimin, domates ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı yönündeki soruya Gromiko, "Biz domates ithal ediyoruz. 100 bin ton civarında iç üretim eklemiş olduk, mevcut üretime. İthalatımız devam edecek. Rusya'da 460 bin ton ithalatımız var, kendi üretimimiz dışında." yanıtını verdi.



Gromiko, Fas, Azerbaycan ve Çin başta olmak üzere farklı ülkelerden domates ithal ettiklerini de belirtti.