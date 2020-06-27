Rusya Taliban'a yardım etti mi? ABD'li istihbarat yetkilileri açıkladı!
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Rusya Taliban'a yardım etti mi? ABD'li istihbarat yetkilileri açıkladı!

Rusya, Taliban militanlarına neden yardım etti? New York Times'da yer alan habere göre Rus istihbarat birimi, Amerikan askerlerini öldürmeleri amacıyla Taliban militanlarına para teklif etti. Rusya, Taliban militanlarına yardım etti mi?

Rusya Taliban'a yardım etti mi? ABD'li istihbarat yetkilileri açıkladı!
27.06.2020 08:42 | Son Güncelleme: 27.06.2020 08:46

Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için Rusya'nın Taliban militanlarına yardım sağladığı söylenirken, bir Taliban mensubunun sorgusu sırasında konunun aydınlatıldığı ABD'li yetkililerce aktarıldı. Gelişmenin ardından ABD ile Rusya ilişkisi ne olacak merak konusu.

RUSYA, TALİBAN MİLİTANLARINA YARDIM ETTİ Mİ?

New York Times gazetesinin ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde yer alan bilgilere göre, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat birimi, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiği öne sürülüyor. ABD'li yetkililerin, Rusya'nın militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarıldı.

RUSYA - ABD İLİŞKİLERİ NE OLACAK?

Söz konusu istihbaratın ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedildi. ABD'li bazı yetkililer ise Rusya'nın ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini baltalamak için bu tür bir adım atmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.Haberde Taliban militanlarına para teklif eden Rus askeri istihbarat biriminin aynı zamanda İngiltere'nin Salisbury kentinde çifte ajan Serrgey Skripal ile kızı Yulia'yı zehirlemekle suçlanan G.R.U. olarak da bilinen birimle bağlantısı olduğu belirtildi.

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