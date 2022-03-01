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Rusya takımları, FIBA müsabakalarından men edildi

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Rusya takımları, FIBA müsabakalarından men edildi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Rusya takımlarına uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Rusya takımlarına uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya takımları ve yetkililerinin ikinci bir duyuruya kadar FIBA organizasyonları ile 3x3 basketbol müsabakalarına katılamayacağı belirtildi.

Yeni kararlarla ilgili görüşmelerin 25 Mart'taki yönetim kurulu toplantısında gerçekleştirileceği ifade edildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

basketbol, Rusya, Spor, Haberler

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