Rusya, Tahıl İhracatında Rekor Kırdı

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, 1 Temmuz 2016 - 30 Haziran 2017 tarihleri arasını kapsayan, 2016-2017 tarım yılında, Rusya'nın tarihi rekoru kıran 27.1 milyon tonu buğday 35.5 milyon ton tahıl ihraç ettiğini belirtti.



Rus haber ajansı Prime'de yer alan haberde Tkaçev, önceki yıla göre buğday ihracatının yüzde 10 arttığını dile getirerek, "Bu tarım yılında 27.1 milyon tonu buğday 35.5 milyon ton tahıl ihraç ettik, bir başka deyişle önceki yıla kıyasla ihracat hacmi yüzde 5 arttı." dedi.



Bakan Tkaçev, Rusya'nın, buğday dahil tahıl ihracatının bu yıl rekor düzeye ulaştığını kaydederek , bir sonraki tarım yılında 37-38 milyon tona ulaşılacağını umduğunu söyledi. - Moskova