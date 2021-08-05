Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın Afganistan sınırında ortak askeri tatbikatı başladı
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Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın Afganistan sınırında ortak askeri tatbikatı başladı

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın Afganistan sınırında ortak askeri tatbikatı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın üçlü askeri tatbikatı, Tacikistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Harb Maydon poligonunda başladı.

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın üçlü askeri tatbikatı, Tacikistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Harb Maydon poligonunda başladı.

Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın, Tacikistan'ın Afganistan sınırına 20 kilometre uzaklıkta bulunan Hatlon bölgesindeki Harb Maydon poligonunda ortak askeri tatbikata başladığı duyuruldu. Sabah saatlerinde yapılan törenle başlayan tatbikatta konuşan Rusya Merkez Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Yevgeniy Poplavskiy, "Tatbikatın temel amacı, askeri toplumu ve devletlerimizin silahlı kuvvetleri arasındaki yakın etkileşimi güçlendirmek, birliklerin yüksek düzeyde eğitimini ve güçlü moralini teyit etmektir. Modern dünyada askeri tehditlerde bir artış var, durum daha gergin ve öngörülemez hale geliyor" dedi.

Tatbikatın ilk gününde Poplavskiy'in yanı sıra törende Tacikistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Abdukhoshim Gulomzoda ve Özbekistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Farrukh Ziyabaev de yer aldı. Rusya'dan tatbikata Tacikistan'da konuşlandırılan 201. Rus askeri üssünde görevli tank, topçu, havacı, motorize birlik dışında radyasyon, kimyasal, biyolojik ve radyo elektronikle mücadele konusunda etkin olan askeri personel katıldı. Tatbikatta ayrıca 500'e yakın askeri araç ve teçhizat da yer alıyor.

Toplam 3 ülkeden 2 bin 500'den fazla askerin görev aldığı tatbikat, 10 Ağustos'ta sona erecek. - DUŞANBE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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