Rusya, Tacikistan ve Özbekistan, Afganistan sınırının yakınlarında tatbikat düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan, Afganistan sınırının yakınlarında tatbikat düzenleyecek

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan, Afganistan sınırının yakınlarında tatbikat düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan askerlerinin, Tacikistan-Afganistan sınırının yakınlarında tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan askerlerinin, Tacikistan-Afganistan sınırının yakınlarında tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

Rusya Merkez Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan sınırına yakın Tacikistan'ın güneyindeki Harb-Maydon poligonunda 5-10 Ağustos'ta düzenlenecek tatbikata, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan 1500'den fazla asker katılacak.

Bunlarda 1000'in Rus askeri olacağı belirtilirken, tatbikatta, yaklaşık 300 silah ve askeri teçhizat yer alacak.

Söz konusu tatbikat, radikal terör gruplarının olası saldırılarının engellenmesi ve bu grupların yok edilmesi amacıyla yapılacak.

Rusya'nın BMP-2M zırhlı araçları Tacikistan'daki üssüne sevk ettiği 22 Temmuz'da açıklanmıştı.

Rusya ve Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Tirmiz poligonunda 30 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde ortak tatbikat düzenleyeceği ve bunun için Kırgızistan'ın Kant bölgesinde bulunan Rus üssünden Su-25 savaş uçaklarının sevk edileceği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Can Bartu Aytaç Kara Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya, Tacikistan ve Özbekistan, Afganistan sınırının yakınlarında tatbikat düzenleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 15:22:58. #1.14#

title