Rusya, Suriye'ye Yeni Hava Savunma Sistemleri Gönderecek
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, yakın dönemde Suriye’ye yeni hava savunma sistemi göndereceklerini duyurdu.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, yakın dönemde Suriye'ye yeni hava savunma sistemi göndereceklerini duyurdu.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye'ye destek vermeye devam edeceğini kaydetti. Rus askerlerin Suriye askerlerine eğitim vereceğini belirten Rus yetkili, yeni hava savunma sistemlerinin gelişmesi için yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.
Rusya, son saldırının ardından Suriye'ye yeni hava savunma sistemleri S-300'leri 14 Nisan'da gönderme kararı almıştı. - MOSKOVA