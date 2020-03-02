: Rusya Suriye'ye Kruz Füzeleri Taşıyan İki Savaş Gemisi Yolluyor

02.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:48

İdlib'te 33 Türk askerinin ölümüne yol açan hava saldırısının ardından, Rusya, Türkiye ve Suriye arasında tansiyon iyice yükseldi. Rusya bu gerginliğin üzerine Suriye'ye Boğazlar üzerinden, Kalibr tipi kruz füzesi atabilen iki savaş gemisi gönderdi

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