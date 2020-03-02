Rusya Suriye'ye Kruz Füzeleri Taşıyan İki Savaş Gemisi Yolluyor
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Rusya Suriye'ye Kruz Füzeleri Taşıyan İki Savaş Gemisi Yolluyor

İdlib'te 33 Türk askerinin ölümüne yol açan hava saldırısının ardından, Rusya, Türkiye ve Suriye arasında tansiyon iyice yükseldi.

02.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:48

'te 33 Türk askerinin ölümüne yol açan hava saldırısının ardından, , Türkiye ve arasında tansiyon iyice yükseldi. Rusya bu gerginliğin üzerine Suriye'ye Boğazlar üzerinden, Kalibr tipi kruz füzesi atabilen iki savaş gemisi gönderdi



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: Rusya Suriye'ye Kruz Füzeleri Taşıyan İki Savaş Gemisi Yolluyor
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