Rusya: Suriye'nin Yüzde 85'i Hükümetin Kontrolü Altına Geçti

Lübnan Hizbullahı, Suriye'de hükümet güçleriyle birlikte yer aldığı iç savaşta "zafer" ilan ederken, Rusya da ordunun ülkenin büyük bir bölümünde yönetimi silahlı gruplardan geri aldığını açıkladı.





Lübnan gazetesi El Ahbar'da yer alan habere göre, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah taraftarlarına yaptığı bir konuşmada, "Suriye'deki savaşı kazandık" dedi.



Nasrallah, Suriye'de "dağınık çatışmalar" halinde savaşın devam ettiğini belirterek, "yürürlüğe sokulmak istenen projenin" başarısız olduğunu ifade etti.



Lübnan Hizbullahı, 2013 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine ve ordusuna destek vermek amacıyla iç savaşa dahil oldu. Hizbullah, Suriye'ye gönderdiği binlerce savaşçı ile özellikle Irak Şam İslam Devleti ve El Nusra Cephesi gibi cihatçı örgütlerle sık sık çatışmalara girdi.





Hizbullah, Lübnan sınırındaki bölgelerin yeniden Suriye hükümetinin denetimine girmesinde önemli rol oynadı.



Rusya Savunma Bakanı Şam'a gitti



Esad'ın bir diğer önemli destekçisi olan Rusya da, ülkenin yüzde 85'inin yeniden Suriye ordusunun yönetimine girdiğini açıkladı. Ancak muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu oranın doğru olmadığını, Suriye hükümetinin yönetimi altındaki kısımların oranının yüzde 48 olduğunu belirtti.





RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin komutanı Aleksander Lapin, "Şu ana kadar, Suriye topraklarının yüzde 85'i yasa dışı silahlı gruplara mensup militanlardan temizlendi" dedi.





Lapin, IŞİD'in 27 bin kilometrekarelik bir alanı kontrolü altında tutmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.



Lapin, "Deyrizor kentinin özgürleştirme süreci devam ediyor" dedi.



Ancak Lapin açıklamasında çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elindeki topraklarla ilgili herhangi bir değerlendirme yer almadı.



Ayrıca, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'nun Salı günü Şam'ı ziyaret ederek, Esad ile bir görüşme yaptığı bildirildi.



Rus haber ajansları, Şoygu'nun Şam'a Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine gittiğini ve yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki askeri işbirliği ile IŞİD'e karşı yürütülen ortak mücadelenin ele alındığını bildirdi.

Esad'ın odağı Suriye'nin doğusu



Suriye ordusu, Humus ve Halep eyaletlerinin tamamını ele geçirmesinin ve Şam'ın dış mahallerindeki silahlı grupları püskürtmesinin ardından batı bölgelerindeki hakimiyetini de güçlendirmiş ve ve doğuda IŞİD kontrolü altındaki alanlara yönelmişti.





Son olarak, IŞİD'in elinde bulunan Deyrizor'da kuşatmayı kırdı. Suriye yönetimi, Irak sınırındaki kontrol alanını artırmayı hedefliyor.



SDG de Deyrizor'u almak için bir operasyon başlattı.



Ayrıca SDG'nin ABD önderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun hava desteğiyle Rakka'ya yönelik operasyonu da devam ediyor.