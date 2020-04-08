Rusya, Suriye'nin Kamışlı ilçesindeki askeri varlığını güçlendiriyor Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Kamışlı ilçesindeki askeri noktasına dün yaklaşık 50 araçlık askeri takviye gönderdi.

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Kamışlı ilçesindeki askeri noktasına dün yaklaşık 50 araçlık askeri takviye gönderdi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda geçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sonrası Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri gücünü artırma çabası sürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya'ya ait yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy dün Rakka'nın Ayn İsa beldesinden hareket ederek, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğu ucuna komşu Tel Temır beldesine vardıktan sonra Kamışlı ilçe merkezine yöneldi.

Zırhlı ve personel taşıyıcı araçlar ile tanklardan oluşan konvoy, ilçe merkezinin güneybatısında yer alan Kamışlı Havaalanı'ndaki Rus askeri noktasına yerleşti.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Kamışlı Havaalanı'ndaki noktasını prefabrik evlerle genişleten Rusya, dünkü takviyelerden önce, burada en az 200 asker, onlarca zırhlı araç ve tank ile 6 askeri helikopterle varlık gösteriyordu. Askeri noktada görevli üst düzey Rus komutanlar ise bölgede el koydukları villalarda yaşıyor.

Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesine takviye güç gönderen Rusya'nın, ilçenin doğusunda ABD güçlerinin bulunduğu Rümeylan petrol sahasına yönelik baskısını artırması bekleniyor.

Rusya'nın bölgedeki varlığı

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üslere Rus güçleri yerleşmişti.

Rusya, o tarihten itibaren Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde üs sayısını artırarak varlığını güçlendirdi.

Rusya'nın, Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve askeri noktada yaklaşık 700 unsuru bulunuyor.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Fırat'ın doğusunda hızla varlığını artıran Rus askerleri, Kamışlı'nın doğusundaki Rümeylan petrol sahalarına defalarca ulaşmayı denemiş ancak ABD askerleri buna engel olmuştu.

Kaynak: AA