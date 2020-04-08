Rusya, Suriye'nin Kamışlı ilçesindeki askeri varlığını güçlendiriyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Rusya, Suriye'nin Kamışlı ilçesindeki askeri varlığını güçlendiriyor - Haberler
Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Rusya, Güncel

Rusya, Suriye'nin Kamışlı ilçesindeki askeri varlığını güçlendiriyor

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Kamışlı ilçesindeki askeri noktasına dün yaklaşık 50 araçlık askeri takviye gönderdi.

08.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:54
Rusya, Suriye'nin Kamışlı ilçesindeki askeri varlığını güçlendiriyor

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Kamışlı ilçesindeki askeri noktasına dün yaklaşık 50 araçlık askeri takviye gönderdi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda geçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sonrası Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri gücünü artırma çabası sürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya'ya ait yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy dün Rakka'nın Ayn İsa beldesinden hareket ederek, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğu ucuna komşu Tel Temır beldesine vardıktan sonra Kamışlı ilçe merkezine yöneldi.

Zırhlı ve personel taşıyıcı araçlar ile tanklardan oluşan konvoy, ilçe merkezinin güneybatısında yer alan Kamışlı Havaalanı'ndaki Rus askeri noktasına yerleşti.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Kamışlı Havaalanı'ndaki noktasını prefabrik evlerle genişleten Rusya, dünkü takviyelerden önce, burada en az 200 asker, onlarca zırhlı araç ve tank ile 6 askeri helikopterle varlık gösteriyordu. Askeri noktada görevli üst düzey Rus komutanlar ise bölgede el koydukları villalarda yaşıyor.

Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesine takviye güç gönderen Rusya'nın, ilçenin doğusunda ABD güçlerinin bulunduğu Rümeylan petrol sahasına yönelik baskısını artırması bekleniyor.

Rusya'nın bölgedeki varlığı

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üslere Rus güçleri yerleşmişti.

Rusya, o tarihten itibaren Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde üs sayısını artırarak varlığını güçlendirdi.

Rusya'nın, Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve askeri noktada yaklaşık 700 unsuru bulunuyor.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Fırat'ın doğusunda hızla varlığını artıran Rus askerleri, Kamışlı'nın doğusundaki Rümeylan petrol sahalarına defalarca ulaşmayı denemiş ancak ABD askerleri buna engel olmuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı Haberler
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
'Karımla ilişkiye girdiler' diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
"Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Esra Balamir Levent Dörter İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Kadın Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Rusya, Suriye'nin Kamışlı ilçesindeki askeri varlığını güçlendiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:58:37. #1.15#
title