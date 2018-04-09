Rusya: Suriye, İsrail Uçaklarının Fırlattığı Füzeleri Vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye füze savunma sistemlerinin, İsrail uçakları tarafından fırlatılan füzeleri vurduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye füze savunma sistemlerinin, İsrail uçakları tarafından fırlatılan füzeleri vurduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki İsrail F-15 savaş uçağı tarafından 03.25-03: 53 arası Suriye hava sahasına girmeden Lübnan hava sahasından saldırı gerçekleştirdi.
Açıklamada, İsrail uçaklarının toplam sekiz roket attığını ve bunlardan beşinin Suriye hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. - Moskova