Rusya Suriye'de Köprü İnşa Etti

Rusya askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Deyrizor kentinde bir köprü inşa etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Otomotiv Servis Şefi Vladimir Buravtsev, Rus askerlerin Suriye'deki Deyrizor kentinde Fırat Nehri üzerinde yeni bir köprü kurduklarını söyledi. Buravtsev, "Köprünün inşaatı Fırat Nehri'ndeki güçlü akımlarla zor şartlarda gerçekleştirildi" dedi.

Köprü 150 metre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğinde olup, 4,2 metre genişliğinde araç yolu ve 2,3 metrelik yaya yolundan oluşuyor. Trafik kapasitesinin ise günde 3 bin araç olduğu belirtildi. - DEYR EZ ZUR