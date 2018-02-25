Rusya'dan Esad Rejimine Ateşkes Uyarısı: Sert Biçimde Durduracağız

Rus Dışişleri Suriye'de bir ay sürecek bir ateşkes yapılması çağrısını içeren BM Güvenlik Konseyi kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Suriye'deki siyasal çözüm sürecinin baltalanmasına yönelik girişimleri sert bir biçimde durduracağı' belirtti.

"SERT BİÇİMDE DURDURACAĞIZ"

Rus Dışişleri'nden Suriye'de bir ay sürecek bir ateşkes yapılması çağrısını içeren 2401 numaralı BM Güvenlik Konseyi kararına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Rusya'nın, Moskova ve Şam karşıtı isterinin körüklenmesi ve Suriye'deki siyasal çözüm sürecinin baltalanmasına yönelik girişimleri sert bir biçimde durduracağı" belirtildi.