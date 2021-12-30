Rusya, şubatta Viyana'daki nükleer müzakerelerde uzlaşı sağlanabileceği görüşünde

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesine ilişkin yürütülen müzakerelerde tarafların şubat ayının ilk yarısında anlaşma sağlamasının mümkün olabileceğini söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yeniden tam olarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin 8'inci turuna 3 Ocak Pazartesi'ye kadar ara verildi.

Rus Büyükelçi Ulyanov, heyetler arasında sürdürülen gayri resmi görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ulyavon, 8'inci tur görüşmelerin sona ermediğini 3 Ocak'ta tarafların tekrar toplanacağını belirterek görüşmelere ilişkin "çok daha ümitvar" olduğunu söyledi.

Müzakerelerde ilerleme

Teknik ve siyasi çeşitli problemlerin sürdüğünü ancak çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Ulyanov, "Bana göre ilk defa şüphe içinde hareket edenler, ilerleme kaydedildiğini kavradılar." dedi.

Ulyanov, Rusya'nın stratejik amacının nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi yönünde olduğunu kaydederek 2015'te yapılan anlaşma öncesinde İran'ın elinde bulundurduğu fazla uranyumu Rusya'ya gönderdiğini, olası anlaşma durumunda benzer bir iş birliğinin yapılıp yapılmayacağının henüz kararlaştırılmadığını ifade etti.

Müzakerelere ilişkin atmosferin olumlu olduğunu, sabırlı ve kararlı olunması durumunda bütün sorunların üstesinden gelinebileceğini vurgulayan Ulayanov, "KOEP'in (İran nükleer anlaşması) yeniden hayata geçirilebilmesi için bir anlaşmanın şubat ayının ilk yarısında yapılabileceği inancındayım ve bu çok gerçekçi bir değerlendirme." görüşünü paylaştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Nisan'da başlayan İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelere, İran'daki iktidar değişimi nedeniyle yaklaşık 5 aylık ara verilmişti.

İran'ın yeni müzakere heyetinin katılımıyla görüşmelerin 7'nci turuna 29 Kasım'da başlanmış, karşılıklı önerilerin tartışıldığı bu turun sona ermesinin ardından 27 Aralık Pazartesi 8'inci tur görüşmelere başlanmıştı.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri

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