Rusya, su-34'lerin karayoluna iniş görüntüleri yayınlandı

29.08.2019 10:11

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 savaş uçağı ve An-26 nakliye uçağının, Tataristan'da yapım aşamasında olan Avrupa-Batı Çin karayoluna iniş görüntülerini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Ortak Askeri Bölge topraklarında gerçekleştirilen Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatı kapsamında Tataristan'da yapım aşamasında olan Avrupa-Batı Çin karayoluna, 12 adet Su-34 savaş uçağı ve 2 adet An-26 nakliye uçağı iniş yaptı.

Ayrıca, ATZ-20 tankerinin ilk kez test edildiği ve uçağa 5 dakikadan daha az sürede yakıt doldurulduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Uçakların iniş anları

-Uçakların havadan görüntüsü

-Tankerin görüntüsü

-Tankerden, uçağa yakıt doldurulması

Kaynak: DHA