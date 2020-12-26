Rusya: "Sputnik V aşısında alerjik reaksiyon gözlemlenmedi"
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Rusya: "Sputnik V aşısında alerjik reaksiyon gözlemlenmedi"

26.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:39
Rusya:

Rusya'dan korona virüse karşı Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşıda alerjik reaksiyonlar gözlemlemediklerini duyurdu.

Rusya'dan korona virüse karşı Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşıda alerjik reaksiyonlar gözlemlemediklerini duyurdu.

ABD'de ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in birlikte geliştirdiği korona virüs aşısının uygulandığı bazı kişilerde ciddi alerjik reaksiyon görülmesinin açıklanması üzerine aşılara yönelik tartışmalar giderek artıyor. Aşıların güvenliği ile ilgili başlayan tartışmalara Rusya da dahil oldu. Rusya'nın Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, kendi geliştirdikleri aşıda alerjik reaksiyona rastlamadıklarını açıkladı.

Aşının tüm test süreçlerinde gözlemlendiğini aktaran Gintsburg, "Sputnik V aşısının geliştirilmesi sırasında birinci, ikinci ve üçüncü klinik deneyler sırasında ve sivil dolaşımı sırasında hiçbir alerjik reaksiyon görülmedi. Şu ana kadar 700 bin kişiye aşı uygulaması gerçekleştirildi. Rusya Federal Tıbbi Gözetim Ajansı (Roszdravnadzor) tarafından aşı uygulanan kişiler reaksiyonlara karşı gözlem altında tutuluyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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