Rusya Sivil Havaalanını Hedef Aldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Kiev'in güneybatısındaki sivil havaalanına füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Kiev'in güneybatısındaki sivil havaalanına füze saldırısı düzenlendiğini belirtti. Vinnytsia'daki havaalanına 8 füzenin isabet ettiği kaydedildi. Havaalanındaki yangını söndürmek için ekipler yoğun çaba harcadı
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
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