Rusya Sivil Havaalanını Hedef Aldı - Haberler

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Rusya Sivil Havaalanını Hedef Aldı

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Kiev'in güneybatısındaki sivil havaalanına füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Kiev'in güneybatısındaki sivil havaalanına füze saldırısı düzenlendiğini belirtti. Vinnytsia'daki havaalanına 8 füzenin isabet ettiği kaydedildi. Havaalanındaki yangını söndürmek için ekipler yoğun çaba harcadı

DailyMotion.com - Güncel

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