Rusya, Sırbistan-Kosova meselesinde "dengeli bir çözüm" istiyor
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Rusya, Sırbistan-Kosova meselesinde "dengeli bir çözüm" istiyor

03.02.2021 22:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:17
Rusya, Sırbistan-Kosova meselesinde

Rusya'nın Sırbistan-Kosova meselesinde "dengeli bir çözüm" istediği bildirildi.

Rusya'nın Sırbistan-Kosova meselesinde "dengeli bir çözüm" istediği bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi yaptı.

Kosova meselesinin ele alındığı görüşmede, Vucic, yabancı ortaklarla yaptığı görüşmeler bağlamında Kosova meselesiyle ilgili oluşan durum hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Rus tarafı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin onaylaması gereken Kosova meselesine ilişkin dengeli çözümün geliştirilmesiyle ilgili ilkeli pozisyonunu teyit etti.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısının Sırbistan'a sevk edilmesi konusu ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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