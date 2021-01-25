Rusya Sayıştayı'ndan "fiyat regülasyonu artarsa gıda kıtlığı yaşanabilir" uyarısı
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Rusya Sayıştayı'ndan "fiyat regülasyonu artarsa gıda kıtlığı yaşanabilir" uyarısı

25.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:06
Rusya Sayıştayı'ndan

Rusya Sayıştayı, temel gıda ürünlerinin fiyatlarında regülasyonun artması halinde ülkede gıda kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Rusya Sayıştayı, temel gıda ürünlerinin fiyatlarında regülasyonun artması halinde ülkede gıda kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Rusya Sayıştayı'na bağlı Ekonomik Etkinlik Denetim Dairesi'nden yapılan açıklamada, Rus hükümetinin kararıyla bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarında regülasyon uygulandığı hatırlatıldı.

Söz konusu regülasyonun, halkın düşük gelirli kısmını desteklemek için uygulandığı belirtilen açıklamada, "Bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında istikrar veya hafif bir düşüş var. Ancak büyük üreticilerin, ürünleri sabit fiyatlarla satmayı reddetmeleri veya yeni ürünler için fiyat regülasyonunun artması halinde kıtlık yaşanma riski bulunmaktadır." denildi.

Açıklamada, regülasyonların sonlandırılması halinde ürün fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesinin de risk oluşturduğuna işaret edildi.

Rus hükümeti, hızlı fiyat artışının önüne geçmek için Aralık 2020'de aldığı kararla ayçiçek yağı ve şeker gibi ürünlerde tavan fiyat uygulamasına geçmişti.

Rusya'da enflasyon, 2020 sonu itibarıyla yüzde 4,9'a yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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