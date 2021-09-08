Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin: " Ekonomik krizdeki belirsizliklere hazır olmalıyız"
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Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin: " Ekonomik krizdeki belirsizliklere hazır olmalıyız"

Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin: ' Ekonomik krizdeki belirsizliklere hazır olmalıyız'
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizde belirsizliklere hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Yaşadığımız, tüm krizlerde olan özelliklere sahip olmayan olağan dışı bir kriz.

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizde belirsizliklere hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Yaşadığımız, tüm krizlerde olan özelliklere sahip olmayan olağan dışı bir kriz. Dolayısıyla daha fazla belirsizliğe ve esnekliğe hazır olmalıyız." dedi.

Rusya'nın eski maliye bakanlarından Kudrin, Rusya'da düzenlenen Moskova Finans Forumu'nda yaptığı açıklamada, küresel ekonomik gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Çok sayıda ülkede ekonomik büyümenin bu yıl salgın öncesi seviyelere ulaşacağını belirten Kudrin, "Rusya da bu ülkelere dahil. Ancak salgın krizi sona ermedi. Avrupa salgın öncesi ekonomik büyümeye 2022'de ulaşabilecek." yorumunu yaptı.

Yaşanan ekonomik krizin olağan dışı bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Kudrin, "Yaşadığımız, tüm krizlerdeki özelliklere sahip olmayan olağan dışı bir kriz. Dolayısıyla daha fazla belirsizliğe ve esnekliğe hazır olmalıyız. Bu son derece zorlu bir görev." dedi.

Devlet şirketlerinin Rus ekonomisindeki yüksek payına yönelik eleştirilerde de bulunan Kudrin, "Yeni bir devlet şirketi kuruyoruz. Devlet kurumları ülkemizdeki sektörlerin tümünü kontrol ediyorlar. Şirketler yatırım yapmıyorlarsa demek ki yatırım ortamını yetersiz görüyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin: " Ekonomik krizdeki belirsizliklere hazır olmalıyız" - Haberler Ekonomi
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