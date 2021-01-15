Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin: "ABD doları, 30-40 yıl daha dünyanın rezerv para birimi olacak"
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Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin: "ABD doları, 30-40 yıl daha dünyanın rezerv para birimi olacak"

15.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:46
Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin:

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Çin'in ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi konumuna yükseldiğini belirterek, "Ancak ABD doları, en az 30-40 yıl daha dünyanın rezerv para birimi olacak.

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Çin'in ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi konumuna yükseldiğini belirterek, "Ancak ABD doları, en az 30-40 yıl daha dünyanın rezerv para birimi olacak. Çin, sermayeye hareket özgürlüğünü henüz sağlamadığı için para birimleri de dünya rezerv para birimi olamaz." dedi.

Rusya'nın eski maliye bakanlarından Kudrin, Rusya'da düzenlenen Gaydar Forumu'nda yaptığı açıklamada, küresel ekonomik gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in üretim hacmi açısından ABD'nin önüne geçtiğine işaret eden Kudrin, "Çin ekonomisi dünyanın en büyüğü haline geldi. Fakat Çin ekonomisi bence 'belirsiz bir değer, küçük bir kara kutu' olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

Çin ekonomisinin dünya ekonomisi üzerindeki etkisini tahmin edebilmek için uzun bir süre geçmesi gerektiğine dikkati çeken Kudrin, "Çin'in dünya ekonomisi üzerindeki etkisini ancak açıldıklarında ve tüm dünya için daha şeffaf hale geldiklerinde anlayabiliriz. Çin için bu sürecin 30 yıl almasını bekliyorum." yorumunu yaptı.

Söz konusu süre zarfında, ABD ve dünyadaki gerginliklerin devam edeceğini hatırlatan Kudrin, şöyle konuştu:

"Halkın durumunu ve ilişkilerini biraz iyileştiren, ya da pek çok bakımdan koparan Trump dönemi yeni bir başlangıç. ABD, henüz kendini anlamaya, yeni bir dünyada kendini gerçekleştirmeye başlıyor. Dünyadaki bazı ilişkiler ve alanlarda bazı yeni felaketlerle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Ancak ABD doları, en az 30-40 yıl daha dünyanın rezerv para birimi olacak. Çin, sermayeye hareket özgürlüğünü henüz sağlamadığı için para birimleri de dünya rezerv para birimi olamaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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