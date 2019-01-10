Rusya Savunma Bakanlığından İdlib Açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin İdlib kenti için yapılan açıklamada, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İdlib, Suriye'nin en önemli terör üslerinden biri haline gelmiştir. Rusya, varlığına tehdit oluşturmaya başlayan bu konuda gerekli adımları atacaktır" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA