Rusya Savunma Bakanlığından "Defender" paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya Savunma Bakanlığından "Defender" paylaşımı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin, "Defender" savaş gemisine Karadeniz'de uyarı ateşi açıldığı iddialarını reddetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin görüntüler paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin, "Defender" savaş gemisine Karadeniz'de uyarı ateşi açıldığı iddialarını reddetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin görüntüler paylaştı.

Paylaşımda, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin Rus uçakları tarafından takibi görülüyor.

Rus uçağının, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı iddiası

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edilmişti.

Bunun üzerine İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "HMS Defender'a uyarı ateşi yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

İngiliz gemisinin ihlal yaptığı ileri sürülen Felenk, Kırım'ın kara suları içinde bulunuyor.

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti.

Uluslararası hukuk kurallarına göre, Kırım Ukrayna'ya ait kabul ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığından 'Defender' paylaşımı
Rusya Savunma Bakanlığından 'Defender' paylaşımı
Rusya Savunma Bakanlığından 'Defender' paylaşımı
Rusya Savunma Bakanlığından 'Defender' paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son Dakika! Rusya'nın 'Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık' açıklamasını İngiltere yalanladı
Son Dakika! Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere yalanladı
Rus uçağı, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
Rus uçağı, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
Rus savaş uçağı Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
Rus savaş uçağı Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Tolga Yüce Emel Sayın Acun Ilıcalı
Spor Yiğit Şardan Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya Savunma Bakanlığından "Defender" paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 23:42:01. #1.13#

title