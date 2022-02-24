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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildi

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi, Rus birliklerine direnç göstermemektedir. Ukrayna hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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