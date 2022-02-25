Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 118 askeri tesisi faaliyet dışı bıraktık - Haberler
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 118 askeri tesisi faaliyet dışı bıraktık

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 118 askeri tesisi faaliyet dışı bıraktık

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov, günlük basın toplantısında Rus ordusunun Ukrayna genelinde 118 askeri tesisi faaliyet dışı bıraktığını belirterek Rus ordusunun kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali'nin rutin çalışma düzeninde devam ettiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov, günlük basın toplantısında Rus ordusunun Ukrayna genelinde 118 askeri tesisi faaliyet dışı bıraktığını belirterek Rus ordusunun kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali'nin rutin çalışma düzeninde devam ettiğini belirtti.

Tümgeneral Igor Konashenkov, faaliyet dışı bırakılan Ukrayna askeri tesisleri arasında 11 askeri havaalanı, 13 kontrol noktası ve iletişim merkezi, 14 S-300 ve uçaksavar füze sistemi ve 36 radar istasyonu olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Rus ordusu tarafından Ukrayna ordusuna ait 5 savaş uçağı, 1 helikopter, 18 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 7 roketatar, 41 özel askeri araç ve 5 savaş botunun imha edildiği açıkladı. Açıklamada, Rus Hava Birliklerinin Çernobil Nükleer Santrali yerleşkesinin bulunduğu tüm bölgeyi ele geçirdiği ve santralin Santrali'nin rutin çalışma düzeninde devam ettiğini belirtildi.


Demirören Haber Ajansı - Dünya

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