Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye'de 14 Asker Taşıyan Uçakla Temas Kesildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hmeymim hava üssü yakınlarında içinde 14 askerin bulunduğu IL-20 tipi askeri uçakla temasın kesildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada olayla ilgili daha fazla ayrıntıya verilmedi.

Suriye devlet televizyonunda, uçağın Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğu belirtildi.

Reuters'a açıklama yapan ABD'li bir yetkili de, uçağın Suriye hükümetinin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğüne inandıklarını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABD yönetiminin, Suriye hava savunma sisteminin İsrail'den gelen füzeleri havada imha etmek isterken yanlışlıkla Rus uçağını vurduğu teorisi üzerinde durduğunu ifade etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, dün gece hükümetin en güçlü olduğu yerlerden Lazkiye'ye yönelik füze saldırısının hava kuvvetleri tarafından püskürtüldüğünü bildirdi.

Ancak haberde saldırının kaynağına dair herhangi bir bilgiye verilmedi.