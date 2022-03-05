Rusya Savunma Bakanlığı, saat 10.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Mariupol ve Volnovakha'da geçici ateşkes ilan edilerek sivillerin çıkışı için... - Haberler

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Rusya Savunma Bakanlığı, saat 10.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Mariupol ve Volnovakha'da geçici ateşkes ilan edilerek sivillerin çıkışı için...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Savunma Bakanlığı, saat 10.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Mariupol ve Volnovakha'da geçici ateşkes ilan edilerek sivillerin çıkışı için...

Rusya Savunma Bakanlığı, saat 10.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Mariupol ve Volnovakha'da geçici ateşkes ilan edilerek sivillerin çıkışı için insani koridor oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, saat 10.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Mariupol ve Volnovakha'da geçici ateşkes ilan edilerek sivillerin çıkışı için insani koridor oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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