Rusya Savunma Bakanlığı, S400 sevkiyatının videosunu yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin, Mürted Hava Üssü'ne indirilmesine ilişkin video paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin, Mürted Hava Üssü'ne indirilmesine ilişkin video paylaştı.
Kaynak: DHA
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