Rusya Savunma Bakanlığı, S400 sevkiyatının videosunu yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, S400 sevkiyatının videosunu yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin, Mürted Hava Üssü'ne indirilmesine ilişkin video paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, S400 sevkiyatının videosunu yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin, Mürted Hava Üssü'ne indirilmesine ilişkin video paylaştı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et