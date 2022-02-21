Rusya Savunma Bakanlığı: "Rusya sınırlarını ihlal eden grubun 5 mensubu öldürüldü" - Haberler
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Rusya sınırlarını ihlal eden grubun 5 mensubu öldürüldü"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya Savunma Bakanlığı:

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi, Rusya geçmeye çalışan 5 kişilik "sabotajcı-istihbaratçı" grubun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi, Rusya geçmeye çalışan 5 kişilik "sabotajcı-istihbaratçı" grubun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nde çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Sabah saatlerinde Rusya topraklarını roket düşmesinin ardından, Ukrayna topraklarından Rusya topraklarına girmeye çalışan 5 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah 06.00 sıralarında Rostov bölgesindeki Mityakinskaya köyü yakınlarında Rus topraklarına sızmaya çalışan 5 kişi tespit edildi. Çatışmalar sonucunda, Rusya Federasyonu sınırlarını ihlal eden sabotajcı-istihbaratçı grubun 5 mensubu etkisiz hale getirildi. Çatışmalarda Rus askeri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafızlarından yaralı veya kayıp olmadı" denildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Roket, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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