Rusya Savunma Bakanlığı: "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı"
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı"

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de dün gece Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı" dedi.

28.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:44
Rusya Savunma Bakanlığı:

Savunma Bakanlığı, 'de dün gece Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı" dedi.


İdlib'de Esad rejiminin hain saldırısı sonrası 33 Türk askerinin şehit düşmesine ilişkin Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rus uçaklarının saldırı yapılan bölgede kullanılmadığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı. Türk askeri, Suriye jetlerince vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız. Türkiye'nin İdlib'deki koordinasyon merkezi ile temas halindeyiz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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