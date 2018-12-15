Rusya Savunma Bakanlığı: "Pentagon, Rusya'nın Inf Anlaşmasını Görüşme Teklifine Cevap Vermedi"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konaşenko, ABD'nin, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shojgu'nun ve Orta Menzilli Füzeler Anlaşması'yla (INF) ilgili anlaşmazlığı görüşmek için ABD Savunma Bakanı James Mattis'e yazdığı mektuba cevap ermediğini açıkladı.

Konaşenko, Rusay Savunma Bakanı Sergei Shojgu'nun ABD Savunma Bakanı James Mattis'e iki mektup gönderdiğini, birinci mektupta Suriye'de ABD'nin kontrolünde bulunan bölgede Kürtler ve Araplar arasında çıkan anlaşmazlıklar konusunda endişelerini bildirdiğini söyledi.

Konaşenko, Sergei Shoigon'un Pentagon Başkanına gönderdiği ikinci mektupta ise, Savunma Bakanı Mattis'le INF anlaşmazlığı konusunda görüşme teklif ettiğini söyledi.

Shoigu Pentagon'a gönderdiği mektubunda Rus tarafının Pentagon ile iki ülkeyi ilgilendiren konularda hazır olduğunu belirtti. Ancak, mektubun gönderilmesinin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen ABD'nin bu tekliflere henüz bir cevap vermediği belirtildi.

Mike Pompeo, Rus tarafının 60 gün içinde INF şartlarını uygulamaya geri dönmemesi durumunda ABD'nin 60 gün içinde anlaşmadan çıkacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın, eski ABD Başkanı ile eski Rusya Başkanı Gorbaçov'un soğuk savaş döneminin sonuna doğru imzaladığı INF anlaşmasını ihlal ettiğini ileri sürerek anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise ABD'nin INF anlaşmasından çekilmesi halinde gereken cevabı vereceklerini söylemişti. - MOSKOVA