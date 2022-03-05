Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını... - Haberler

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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını...

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını...

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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