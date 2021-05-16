Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz filosu İngiliz devriye gemisini izlemeye başladı
Rusya'nın Karadeniz filosunun, bugün Karadeniz sularına giren İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Trent' devriye gemisini izlemeye başladığı bildirildi.
Rusya'nın Karadeniz filosunun, bugün Karadeniz sularına giren İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Trent' devriye gemisini izlemeye başladığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rusya'nın Karadeniz filosunun, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Trent' devriye gemisini izlemeye başladığını bildirdi. Açıklamada, "Karadeniz filosunun güçleri ve unsurları, 16 Mayıs'ta Karadeniz sularına giren İngiliz Donanması'na ait Trent devriye gemisinin faaliyetlerini takip etmeye başladı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı