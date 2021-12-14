Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren Fransız gemisini izlemeye aldık - Haberler
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Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren Fransız gemisini izlemeye aldık

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren Fransız gemisini izlemeye aldık
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren Fransa donanmasına ait "Auvergne" adlı fırkateynin izlemeye alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren Fransa donanmasına ait "Auvergne" adlı fırkateynin izlemeye alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa donanmasına ait ve güdümlü füzelerle donatılmış geminin, Karadeniz'e girdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasının, Auvergne fırkateyninin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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