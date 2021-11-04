Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren ABD gemisini izlemeye aldık - Haberler
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Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren ABD gemisini izlemeye aldık

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren ABD gemisini izlemeye aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren ABD donanmasına ait "Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin izlemeye alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren ABD donanmasına ait "Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin izlemeye alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD donanmasına ait geminin, bugün Karadeniz'e girdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasının, Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
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