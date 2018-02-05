Rusya Savunma Bakanlığı: İdlib'de Düşürülen Uçağın Pilotu Kendini Havaya Uçurdu

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde muhalifler tarafından düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotunun, paraşütle atlayıp yere indikten sonra çevresi sarılınca kendini el bombasıyla havaya uçurduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İdlib'de muhalif bir grup tarafından düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotu Binbaşı Roman Filipov, "Kendini paraşütle fırlatıp Tel Debes isimli yerleşim yerine inince, hayatının son anlarında, karşısındakilere göre çok daha sıradan olarak tanımlanabilecek silahlar ile adil olmayan bir savaş verdi fakat yine de militanların kendisine yaklaşmasına izin vermedi" denildi.

10 METRE KALINCA BOMBAYI PATLATTI

Bakanlığın açıklamasında, "Filipov ağır yaralı bir şekilde çevresi militanlar tarafından sarılınca ve onlarla arasında sadece birkaç on metre kalınca kendisini el bombası ile havaya uçurdu" ifadesi kullanıldı.

FİLİPOV'A RUSYA KAHRAMANI NİŞANI

Açıklamada ayrıca, Filipov'un kendini paraşütle fırlatmadan önce son ana kadar uçağı havada tutmaya çalıştığı ve uçağa füze ile saldırıldığını komuta merkezine iletebilecek kadar zaman bulduğu kaydedildi.

Diğer taraftan Bakanlık yetkilileri, Filipov'a ölümünün ardından Rusya Kahramanı nişanı verildiğini belirtti.

Kaynak: Sputnik Türkiye