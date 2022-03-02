Rusya Savunma Bakanlığı: "Herson tamamen ele geçirildi" - Haberler

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Rusya Savunma Bakanlığı: "Herson tamamen ele geçirildi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya Savunma Bakanlığı:

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson kentini tamamen ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson kentini tamamen ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, silah kuvvetlerin Ukrayna'nın Herson kentinde tam kontrol sağladığı bildirildi. Bakanlık Sözcüsü Igor Konashenkov, Herson'un altyapısının, tesislerinin ve kentsel ulaşımın faaliyette olduğunu belirtti. Konashenkov, "Şehir yiyecek ve temel ihtiyaç maddelerinde kıtlık yaşamıyor. Rus komutanlığı ile bölge ve şehir yönetimleri arasında sosyal altyapının işleyişi ile hukuk, düzen ve kamu güvenliğinin sağlanması konularını görüşmek üzere müzakereler devam ediyor" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Herson, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Haberler

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