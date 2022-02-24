Rusya Savunma Bakanlığı: Geri çekilen Ukrayna mevzilerine saldırılmayacak
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalede sivil nüfusun hedef alınmadığını belirterek, silahlarını bırakan Ukrayna birliklerinin hedef alınmadığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalede sivil nüfusun hedef alınmadığını belirterek, silahlarını bırakan Ukrayna birliklerinin hedef alınmadığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine yönelik değerlendirmelere yer verildi.
Keşif verilerine göre, Ukrayna ordusuna ait bazı birliklerin geri çekildiklerine işaret edilen açıklamada, "Ukrayna ordusunda silah bırakan birimlerin mevzileri saldırıya tabi değildir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait uçak ve zırhlı araç kayıplarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.