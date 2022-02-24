Rusya Savunma Bakanlığı: Geri çekilen Ukrayna mevzilerine saldırılmayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı: Geri çekilen Ukrayna mevzilerine saldırılmayacak

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı: Geri çekilen Ukrayna mevzilerine saldırılmayacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalede sivil nüfusun hedef alınmadığını belirterek, silahlarını bırakan Ukrayna birliklerinin hedef alınmadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalede sivil nüfusun hedef alınmadığını belirterek, silahlarını bırakan Ukrayna birliklerinin hedef alınmadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Keşif verilerine göre, Ukrayna ordusuna ait bazı birliklerin geri çekildiklerine işaret edilen açıklamada, "Ukrayna ordusunda silah bırakan birimlerin mevzileri saldırıya tabi değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait uçak ve zırhlı araç kayıplarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title