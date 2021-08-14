Rusya Savunma Bakanlığı: "Düşen uçakta 5'i Rus, 3'ü Türk personel bulunuyordu"
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Düşen uçakta 5'i Rus, 3'ü Türk personel bulunuyordu"

Rusya Savunma Bakanlığı: 'Düşen uçakta 5'i Rus, 3'ü Türk personel bulunuyordu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta düşen Rusya'ya ait BE-200 tipi yangın söndürme uçağında 5'i Rus, 3'ü Türk toplam 8 personelin bulunduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta düşen Rusya'ya ait BE-200 tipi yangın söndürme uçağında 5'i Rus, 3'ü Türk toplam 8 personelin bulunduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından Kahramanmaraş'ta düşen Rus yapımı BE-200 yangın söndürme uçağına yönelik açıklama geldi. Uçakta 5'i Rus, 3'ü Türk toplam 8 personelin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "14 Ağustos 2021 tarihinde saat 15.10'da Türkiye'nin Adana kentinde yerleşim alanına yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale eden BE-200 yangın söndürme uçağı görevini tamamladıktan sonra düştü. Kazanın nedenlerini tespit etmek için Rusya Savunma Bakanlığından bir heyet kaza bölgesine gönderildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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