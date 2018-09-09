Rusya Savunma Bakanlığı: ABD, Suriye'yi Fosfor Bombalarıyla Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi fosfor bombalarıyla vuurduğunu duyurdu.

Sputnik'de yer alan habere göre, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-15 uçağının dün Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesini kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu açıkladı.

"FOSFOR MÜHİMMATLARI KULLANILARAK SALDIRI DÜZENLEDİ"

Savçenko, "Deyr ez Zor eyaletinde 8 Eylül günü Amerikan Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 uçağıyla Hajin yerleşimine yanıcı fosfor mühimmatları kullanılarak saldırı düzenlendi" diye konuştu.

Saldırı sonucunda büyük yangınların görüldüğüne dikkat çeken Savçenko, "Ölü ve yaralı hakkındaki bilgiler netleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir. Beyaz fosfor kullanımı sonrasında çekilen fotoğraflar, kemiklerine kadar yanmış, ancak elbiseleri pürüzsüz kurbanlar bulunduğunu ortaya koymuştur. Yanma reaksiyonu bir kez başladığında durdurulamamaktadır.